"سيموت الطغاة".. الرئيس الأوكراني يلقي خطابا في حفل افتتاح مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كلمة في حفل افتتاح الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك عبر الأقمار الصناعية.

"زيلينسكي" استشهد بكلمات الفنان العالمي تشارلي شابلن، والتي قال فيها إن الكراهية ستختفي من العالم وسيموت الطغاة، والحرية لن تهلك أبدا، مشيرا إلى قوة السينما خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وعقب انتهاء كلمة "زيلينسكي" ضجت قاعة قصر المهرجانات بجنوب فرنسا –التي يقام بها حفل الافتتاح-بالتصفيق.

حفل الافتتاح حضره عدد من نجوم السينما العالمية أبرزهم: فورست ويتكر، جوليان مور، إيفا لانجوريا، ديبيكا بادكون، إيمليا شول، وتاليا ستورم، وإيريس ميتينيير، وإيفا لانجوريا.

وبمناسبة مرور 75 عام على إقامة مهرجان كان، قامت شركة "شوبارد" الشركة المصممة للسعفة الذهبية الخاصة بالمهرجان بتصميم "سعفة استثنائية" تحتوي على 75 ماسة بمناسبة 75 دورة هي عمر المهرجان، و25 ماسة أخرى تجسد التعاون بينن الشركة والمهرجان.

ويرفع المهرجان هذا العام شعار "السينما والفن هما وحدهما قادران على تجديد العالم"، ويمنح المهرجان عدة جوائز في السينما أهمها جائزة السعفة الذهبية والتي هي أهم جائزة في المهرجان، إلى جانب جوائز التمثيل ولجنة التحكيم الخاصة والفيلم القصير وغيرها، هذا بالإضافة إلى وجود أفلام على هامش المهرجان مثل فيلم Top Gun.