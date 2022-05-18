غادة والي: عادل إمام "زعيم الكوميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

هنأ وزير الرياضة الأسبق، خالد عبد العزيز الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل سنة وإنت طيب يا زعيم، وعيد ميلاد سعيد، وكل التمنيات الطيبة بحياة بسيطة هادئة هانئة".

وفي تعليق لها عبر منشور "عبد العزيز"، وصفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حاليًا، الفنان عادل إمام بـ "زعيم الكوميديا".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.