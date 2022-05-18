فن ومشاهير

العظيمة ريهام حجاج.. محمد حلاوة يتغزل في زوجته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

نشر رجل الأعمال محمد حلاوة صورة مع زوجته الفنانة ريهام حجاج، وتغزل فيها بعبارات رومانسية.

وعلق "حلاوة" عبر صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام" قائلا: "مع العظيمة الجميلة الحبيبة ريهام حجاج".

وردت ريهام على زوجها قائلة: "حبيبي يا محمد، ربنا يخليك ليا يا قلبي، بعشقك".

وشاركت الفنانة ريهام حجاج في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2022، في بطولة مسلسل "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن" بطولة النجوم: ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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