العظيمة ريهام حجاج.. محمد حلاوة يتغزل في زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

نشر رجل الأعمال محمد حلاوة صورة مع زوجته الفنانة ريهام حجاج، وتغزل فيها بعبارات رومانسية.

وعلق "حلاوة" عبر صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام" قائلا: "مع العظيمة الجميلة الحبيبة ريهام حجاج".

وردت ريهام على زوجها قائلة: "حبيبي يا محمد، ربنا يخليك ليا يا قلبي، بعشقك".

وشاركت الفنانة ريهام حجاج في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2022، في بطولة مسلسل "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن" بطولة النجوم: ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".