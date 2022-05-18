شكرا لقرائتكم خبر عن مزيكا تطرح أغنية "بتونس بيك" لـ وردة بتقنية الـ "HD" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمر اليوم 10 سنوات على وفاة الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وإحياء لهذه الذكرى، طرحت "مزيكا" لها أغنية "بتونس بيك" أيقونة أغاني التسعينيات، بتقنية الــ "HD " عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك من أجل مشاهدة أفضل، وصورة أوضح، ودقة عالية الجودة، وهذا التحول التقنى أعاد الحياة للأغنية من جديد، لتعود معها الذكريات بشكل مختلف ومتميز عن ما عرضت عليه من قبل.

الجدير بالذكر أن المخرج محمد دياب قد استعان بأغنية"بتونس بيك" في إخراج حلقات مسلسله العالمي Moon Night، وتصدرت تريند موقع تويتر بعد نشر مقطعا منها في مقدمة الحلقة 3 من المسلسل.. أغنية "بتونس بيك" من كلمات عمر بطيشة، ألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف.

أغنية "بتونس بيك" للفنانة وردة حققت نجاحا كبيرا قبل مايزيد عن 30 عاما، فهى إحدى أيقونات الغناء في التسعينيات، التى أنتجتها شركة "عالم الفن" للمنتج الكبير محسن جابر، الذى أقنعها بعدم الاعتزال، ورغم أنها تنتمي لنوعية الأغاني الطويلة التي كان جمهور التسعينيات قد بدأ يتركها ليتجه إلى الأغاني القصيرة ذات الإيقاع السريع، إلا أن "بتونس بيك" حققت نجاحا وانتشارا واسعا، كما حققت نجاحا مع تقديم عدد من المطربين لها بعد سنوات.