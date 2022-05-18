شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة للسينما العربية فى الدورة الـ 75 من مهرجان "كان" السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للسنة الثامنة ينطلق مركز السينما العربية في الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي، بأنشطة مكثفة تتنوع بين عروض الأفلام وتوزيع الجوائز وحلقات نقاشية وحفلات استقبال، يشارك فيها المركز .

وخلال فعاليات مهرجان كان، سوف يكشف مركز السينما العربية عن الفائزين بالنسخة السادسة من جوائز النقاد للأفلام العربية، بعد أن أعلن عن المرشحين لها، وبالتوازي مع حفل توزيع الجوائز، سوف يقدم مركز السينما العربية جائزة الإنجاز النقدي لناقدين أحدهما عربي والآخر من خارج العالم العربي، تقديراً لمسيرة الاثنين في النقد السينمائي.

أيضاً سوف يكشف مركز السينما العربية العدد الجديد من مجلة السينما العربية، التي تضم قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي، بالإضافة إلى إطلاق حملة تحتفي بـ75 عاماً من السينما الفلسطينية، بالإضافة إلى الاحتفاء بسينما المرأة.

وينتظر شركاء مركز السينما العربية نشاطاً مكثفاً خلال المهرجان، فضمن فعاليات Cannes Next تقدم مؤسسة Neom يوم 21 مايو ، كلمة عن مواقع التصوير في العالم العربي، وتعتبر Neom مدينة مستقبلية في السعودية هي الأولى من نوعها، تبني مركزاً لصناعة الترفيه، والإنتاج الإبداعي، بالتركيز على الأفلام والمسلسلات .

ويقدم مركز السينما العربية بالتعاون مع European Film Promotion جلسات تفاعلية بين صُنَّاع الأفلام من العالم العربي وأوروبا، من المقرر إقامتها يوم السبت 21 مايو .

بالتوازي مع ذلك، يشهد مهرجان كان مشاركة كبيرة للأفلام العربية، ففي المسابقة الرسمية ينافس فيلم Boy of Heaven (مصر) للمخرج طارق صالح، ويضم قسم نظرة ما أفلام القفطان الأزرق (المغرب) للمخرجة مريم التوزاني وحمى البحر المتوسط (فلسطين) للمخرجة مها الحاج وحرقة (تونس) للمخرج لطفي ناثان، بينما يضم نصف شهر المخرجين أفلام السد (لبنان) للمخرج علي شري، وأشكال (تونس) للمخرج يوسف شبي، وتحت الشجرة (تونس) للمخرجة أريج السحيرى، ويقدم قسم العروض الأولى فيلم NOS FRANGINS للمخرج الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب.

كما تشهد لجان تحكيم المهرجان اسمين عربيين، حيث ترأس المخرجة التونسية كوثر بن هنية لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد، بينما يرأس المخرج المصري يسري نصر الله لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.