شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ديلان شيتاك صاحبة فيديو الغناء المؤثر أمام والدها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثار مقطع لنجم الأغنية التركية إبراهيم تاتلس خلال أداء ابنته ديلان لأغنيته المشهورة "ارامام" تفاعلا كبيرا بعد عرض الحلقة على قناة Star TV ضمن برنامج "Ibo Show"، وبكاء النجم أثناء غناء ابنته حيث استضاف إبراهيم ابنته ديلان فى الحلقة الأخيرة من البرنامج، وبعد أن نجحت فى أدائها لأغنيته "ارامام" لم يتمكن من حبس دموعه وبكى على الفور.



ديلان شيتاك ووالدها اثناء الغناء



ديلان شيتاك ووالدها

وتصدر مقطع الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من عرض الحلقة ونشره على موقع "يوتيوب" منذ أيام، إلا أن دموع إبراهيم ودموع ابنته شهدا تفاعلا داخل تركيا وخارجها وأشاد رواد منصات التوصل بالأداء الذي جمع الأب بابنته.

وديلان شيتاك ابنة إبراهيم تاتلس، أحد الأسماء البارزة في أغاني الأرابيسك، درست الموسيقى في سن مبكرة، ثم ذهبت إلى أمريكا لتعليم اللغة والموسيقى.

وقدمت ديلان شيتاك، التي ذهبت إلى الولايات المتحدة لتعليم اللغة والموسيقى في عام 2011، حفلات موسيقية على المسرح الكبير مع فرق مختلفة مكونة من طلاب "كلية بيركلي للموسيقى"، كما أجرت دراسات صوتية مع مدرس صوت أمريكى تخرج من مدرسة جوليارد، ثم عادت إلى تركيا وواصلت تعليمها.