شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تغنى لـلزعيم فى عيد ميلاده: حبيب الملايين فى الوطن العربى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصت الفنانة بشرى على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، والذى ولد في 17 مايو 1940، حيث خصت بشرى ”الخليج 365” بمقطع فيديو تهنئ فيه النجم الكبير صاحب المشوار الفني الأسطوري في مصر والوطن العربى.

وحرصت بشرى على غناء "هابى بيرث تو يو" للزعيم عادل إمام في بداية مقطع الفيديو، وقالت عقب غنائها قائلة" أنا بغنيلك علشان انت بتحب صوتى.. وانت أول من شجعنى يا أستاذ عادل..كل سنة وأنت طيب وربنا يديك الصحة ياهرم من أهرامات مصر الفنية يا حبيب كل الملايين في الوطن العربى.. كل سنة وأنت طيب يا غالى .

وفى سياق آخر، كانت بشرى قد تعاونت مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية" وجسدت دور ابنته المحامية الكبيرة، وشارك فى بطولة المسلسل كلا من أحمد وفيق، فتحي عبدالوهاب، ومي سليم، وهبة مجدي، وصلاح عبدالله، وأحمد وفيق، ونور قدري، وأسامة عباس، وخالد أنور، وسارة نور، ومحمود فارس، وأحمد عبدالله محمود، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام.