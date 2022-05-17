صور| ياسمين صبري بجانب الطيار في "طائرة" بالمحيط الهندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور ومقطع فيديو لها، خلال رحلتها للمحيط الهندي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور وهي تجلس في مقعد بجانب الطيار، وعلقت: "المحيط الهندي هو بيتي الثاني".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "سبتني أهوه أهوه، بحبك، ماله بحر سيدي بشر، جميلة، أشبه بالخيال، فاتنة".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تعاقدت مؤخرا على مسلسل "الشادر" ويتكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتبدأ الفنانة ياسمين صبري، تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز، مطلع شهر يوليو المقبل .

وينتمي فيلم "صقر المحروسة" إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.