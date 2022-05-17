محمد عادل إمام يهنئ والده بعيد ميلاده بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

هنأ الفنان محمد إمام والده الفنان الكبير عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ82، الذي يوافق اليوم 17 مايو.

ونشر إمام مقطع فيديو لمجموعة من أشهر أعمال الزعيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "عيد ميلاد الزعيم".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان محمد إمام في فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته، كل من: سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي، وأيتن عامر.