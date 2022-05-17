"الآن مع الزعيم".. أحدث ظهور لعادل إمام في عيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

نشر عادل محمد صورة مع صديقه الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 82.

وعلق "محمد" عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الآن مع الزعيم، كل سنة وحضرتك طيب".

وتفاعل عدد من المتابعين مع الصورة، علق أحدهم "السلام أمانة"، وعلق آخر: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم مصر والعرب والعالم كله".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.