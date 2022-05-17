محمد رمضان يحرج أحد متابعيه بسبب سيارته الفارهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

تسلم الفنان محمد رمضان سيارته الجديدة ماركة "ماكلارين".

وعلق أحد المتابعين عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع المبدع محمد رمضان، أثناء تسليمه سيارة فيراري الإصدار الخاص"

رد الفنان محمد رمضان: "بس دي ماكلارين مش فيراري"، فعلق "غالب": "أهم شيء سيارة فخمة، تستاهل".

ونشر الفنان محمد رمضان صورة من أمام السيارة على موقع الصور "إنستجرام"، وعلق قائلا: "لا تنظر خلفك إلا لالتقاط صورة".

يذكر أن الفنان محمد رمضان بدأ في تصوير فيلمه الجديد "نمبر وان"، المقرر عرضه بدور السينما المصرية، والوطن العربي، حسبما قال.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر".

وشارك محمد رمضان في مسلسل "المشوار" وشاركه البطولة دينا الشربيني، وأحمد مجدي وسيد رجب، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج محمد ياسين، والعمل عرض رمضان 2022.