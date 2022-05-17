نبيلة عبيد توجه رسالة لـ "الزعيم" وتكشف لـ "الخليج 365" كواليس تعاونهما في الأعمال الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد رسالة للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

وقالت نبيلة في تصريح لـ "الخليج 365": "ربنا يمتعه بالصحة والعافية ويمتعنا بأعماله كمان وكمان، ويخليه لينا".

وتعاونت الفنانة نبيلة عبيد مع الفنان عادل إمام في فيلم "حرامي الحب" 1977، و مسلسل "كيف تخسر مليون جنيه" عام 1978، وأضافت قائلة: " دايما في كواليس العمل بيهزر وبيخلق جو عمل من الحب لكل زملائه".

وأكدت، أنه لم يكن هناك أي تعاون أو مشاريع تعاون بينهما بعد هذين العملين، ورغم أنهما كانا نجمي "شباك" يحققا الإيردات، لم تحدث بينهما أي منافسة او خلافات، مضيفة: "محصلش بينا أي حاجة أو خلافات أو تنافس، كان هو في حتة وأنا حتة تانية خالص".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.