منح السعفة الذهبية الفخرية للنجم العالمي فورست ويتكر بافتتاح مهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حصل النجم العالمي فورست ويتكر على السعفة الذهبية الفخرية في حفل افتتاح الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، تقديرا لمشواره الفني.

حفل الافتتاح حضره عدد من نجوم السينما العالمية أبرزهم: فورست ويتكر، جوليان مور، إيفا لانجوريا، ديبيكا بادكون، إيمليا شول، وتاليا ستورم، وإيريس ميتينيير، وإيفا لانجوريا.

وبمناسبة مرور 75 عام على إقامة مهرجان كان، قامت شركة "شوبارد" الشركة المصممة للسعفة الذهبية الخاصة بالمهرجان بتصميم "سعفة استثنائية" تحتوي على 75 ماسة بمناسبة 75 دورة هي عمر المهرجان، و25 ماسة أخرى تجسد التعاون بينن الشركة والمهرجان.

ويرفع المهرجان هذا العام شعار "السينما والفن هما وحدهما قادران على تجديد العالم"، ويمنح المهرجان عدة جوائز في السينما أهمها جائزة السعفة الذهبية والتي هي أهم جائزة في المهرجان، إلى جانب جوائز التمثيل ولجنة التحكيم الخاصة والفيلم القصير وغيرها، هذا بالإضافة إلى وجود أفلام على هامش المهرجان مثل فيلم Top Gun.