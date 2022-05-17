"بكى كثيرا".. تفاصيل ليلة عصيبة عاشها عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أغسطس 2001، واجه الفنان عادل إمام، واحد من أصعب المواقف في مشواره الفني، وعند نهايته، دخل في حالة بكاء شديد جدا.

مع احتفالنا اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد الزعيم، الذي في مثل هذا اليوم 17 مايو، عام 1940، نكشف تفاصيل الموقف العصيب الذي أبكاه

المخرج رامي إمام، في مداخلة مع برنامج "mbc تريندنج"، تحدث عن الموقف الصعب، الذي واجه والده الفنان عادل إمام، في أغسطس 2001، وقال،: "أول سنة بعد عرض مسرحية "بودي جارد"، كان موقف صعب جدا ، ولحظات عصيبة وبالذات للوالد عادل، وكلنا كنا متأثرين جدا ولكن الأستاذ عادل حقيقة قال إيه ذنب المشاهدين، دافعين فلوس التذاكر وجايين من آخر الدنيا عشان يتفرجوا، لن أخذلهم".

وتابع،:" صمم على عرض المسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي، والحقيقة كانت من أصعب الليالي علينا كلنا، لأنه بعد المسرحية ما خلصت كلنا انهارنا على المسرح، لحظة اقفال الستارة، بكينا جميعنا وأستاذ عادل بكى كثيرا، وفي حياتي لم أراه يبكي بهذا الشكل".

مسرحية "بودي جارد" بدأ عرضها عام 1999، من تأليف سمير خفاجي، ويوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وبطولة الفنان عادل إمام، شيرين سيف النصر، والفنان الراحل مصطفى متولي، قبل رحيله في 5 أغسطس عام 2000، وحل محله الفنان محمد أبو داود، والفنان الراحل عزت أبو عوف، و رغدة، والفنان الراحل سعيد عبد الغني.