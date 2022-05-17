روسي دي بالما بإطلالة "غريبة" على السجادة الحمراء بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ظهرت الممثلة الإسبانية روسي دي بالما على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75 بإطلالة "غريبة".

"روسي" ارتدت فستان قصير أقرب لـ "الجاكيت" و"جوانتي" باللون الأحمر، ونظارة شمسية أضفت غرابة على إطلالتها.

كما ظهر عدد من النجوم على السجادة الحمراء من بينهم: فورست ويتكر، ديبيكا بادكون، إيمليا شول، وتاليا ستورم، وإيريس ميتينيير، إيفا لانجوريا.

وبمناسبة مرور 75 عام على إقامة مهرجان كان، قامت شركة "شوبارد" الشركة المصممة للسعفة الذهبية الخاصة بالمهرجان بتصميم "سعفة استثنائية" تحتوي على 75 ماسة بمناسبة 75 دورة هي عمر المهرجان، و25 ماسة أخرى تجسد التعاون بينن الشركة والمهرجان.

ويرفع المهرجان هذا العام شعار "السينما والفن هما وحدهما قادران على تجديد العالم"، ويمنح المهرجان عدة جوائز في السينما أهمها جائزة السعفة الذهبية والتي هي أهم جائزة في المهرجان، إلى جانب جوائز التمثيل ولجنة التحكيم الخاصة والفيلم القصير وغيرها، هذا بالإضافة إلى وجود أفلام على هامش المهرجان مثل فيلم Top Gun.