مايا دياب بإطلالة ساحرة في “هاوس أوف بازار” بقطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب كضيفة شرف في احتفال “هاوس أوف بازار”، حيث بدّت كالعادة بين جمهورها في كامل أناقتها وجمالها إذ تألقت بحضورها الآسر .

وعلى هامش تواجدها في قطر، التقت مايا بمحبيها الذين استقبلتهم في الفندق مكان اقامتها وشاركت بهذه اللحظات الرائعة مع المتابعين عبر حسابها في انستغرام.

وانضمت مايا دياب إلى بيانكا بريجيت بونومي، ناشرة مجلة هاربرز بازار قطر، وذلك في لقاء خاص أقيم للمرة الأولى في العاصمة القطرية، الدوحة، تحدثت خلاله عن مسيرتها في عالم النجومية وعن الموضة والجمال وأسلوب الحياة.

مايا نشرت صورًا من الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “ليليي”، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج رجا نعمه، إذ عادت من خلاله مايا إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه في العديد من الأغنيات بالماضي.

وحقق كليب أغنية “ليليي” أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.