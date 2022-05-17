الصور الأولى لزفاف كورتني كارداشيان وترافيس باركر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت كورتني كارداشيان كورتني كارداشيان وزوجها ترافيس باركر الصورة الأولى لحفل زفافهما الذي أقيم يوم الأحد في 15 مايو/ أيار 2022، في محكمة في سانتا باربرا بحضور جدة كورتني ووالد ترافيس.

وأرفق الثنائي الصور التي شاركاها بتعليق كتبا فيه”حتى يفرقنا الموت”.

وتزوجت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان من ترافيس باركر مجدداً، لكن بشكل رسمي هذه المرة في محكمة سانتا باربرا يوم الأحد في 15 من مايو/ أيار 2022، بعد أن كانا قد تزوجا سابقاً في لاس فيغاس في زفاف لم يكن رسمياً.

وقد ذكرت مجلة “Us Weekly” أنهما هذه المرة تزوجا بالفعل في حفل رسمي وبوثيقة رسمية، ومن ثَم أصبح الزواج قانونياً، على أن يقيما حفل زفاف آخر في إيطاليا قريباً بحضور العائلة والأصدقاء.

وكانت قد نشرت مجلة “TMZ” الأمريكية صوراً حصرية لكورتني وهي ترتدي فستاناً أبيض قصيراً، في حين ظهر ترافيس ببدلة سوداء، كما وصلا إلى الحفل في سيارة سوداء قديمة الطراز كُتب عليها “تزوجا للتو”.

ولم يُوجد في الحفل سوى عدد محدود من عائلة الثنائي، إضافة إلى الحراس الشخصيين الذين عملوا على حماية المكان.

وفي سياق منفصل، وخلال حلقة جديدة من برنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان/ جينير؛ كشفت كورتني أنها كسرت خاتم خطوبتها الذي يتخطى سعره المليون دولار أمريكي، والذي قدمه لها حبيبها ترافيس باركر عن طريق الخطأ.

فقد لاحظت كريس جينير أن ابنتها كورتني لا ترتدي خاتم خطوبتها الذي يحمل ماسة ضخمة، باسم “لورين شوارتز”، ومن الفور سألتها عن السبب، فأجابتها كورتني أنها كسرت الماسة عن طريق الخطأ.

وشرحت لها كورتني أنها كانت تحاول التقاط غرض من خزانتها، ولم تنتبه أن الخاتم كان على الأرض فداست عليه دون أن تقصد؛ ما أدى إلى تحطُّمه.

وقالت كورتني: “اتصلت فوراً بترافيس، وكنت أبكي بشكل هستيري، لكنه قام بتهدئتي وأخذ الخاتم لأحد المختصين بالمجوهرات لإصلاحه”.