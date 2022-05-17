آيشواريا راي تصل مع عائلتها إلى الريفيرا الفرنسية استعدادًا لمهرجان كان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستضيف مهرجان كان السينمائي هذا العام، الذي يقام في الفترة من 17 مايو إلى 28 مايو، العديد من نجوم بوليوود منهم آيشواريا راي، وديبيكا بادكون، وبوجا هيدج، ونايانثرا وغيرهم.

وبينما وصلت ديبيكا بادكون إلى مدينة كان كعضو في لجنة تحكيم المهرجان، شوهدت آيشواريا وهي في طريقها إلى مهرجان الأفلام المرموق مع زوجها أبهيشيك باتشان وابنتهما أراديا باتشان.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، التقطت عدسات المصورين صورًا للعائلة في مطار مومباي. إذ شوهدت آيشواريا وهي ترتدي زياً أسود بالكامل لرحلتهم بينما اختارت أراديا سترة وردية وبنطلون جينز. وشوهد أبهيشيك وهو يرتدي سترة زرقاء وبنطلون جينز.

وقفت العائلة للكاميرات بينما تأكدت آيشواريا أن أراديا قريبة منها. وشارك مصورون على إنستغرام مقطع فيديو لوصولهم. وقد انتقل المعجبون إلى قسم التعليقات ولم يكتفوا بإغراق آيشواريا وأبيشيك بعبارات الحب، بل أشادوا أيضاً بابنتهما أراديا.

ولاقت العائلة ترحيباً حاراً بباقة زهور جميلة عند وصولهم إلى الريفيرا الفرنسية استعدادًا للمشاركة في مهرجان كان 2022.