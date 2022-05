الأمير ويليام وكيت ميدلتون يلتقيان توم كروز في العرض الأول لـ Top Gun Sequel

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون للظهور مجدداً على السجادة الحمراء جنباً إلى جنب مع النجم توم كروز، حيث سينضم الزوجان الملكيان إلى الممثل في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في المملكة المتحدة يوم 19 مايو في ليستر سكوير بلندن.

سيشهد الحدث على الأرجح “كيت”، 40 عاماً، في تألق بالكامل- مثلما تألقت باللون الذهبي في العرض الأول لـ”جيمس بوند” في سبتمبر الماضي.

لن يكون العرض الأول في لندن هو المرة الأولى التي يشاهد فيها “ويليام” و”كيت” الفيلم المرتقب بشدة. وبحسب ما ورد، تمت معاملة دوق ودوقة كامبريدج في عرض خاص لتكملة Top Gun بدعوة من “كروز”، الذي سمع أن “ويليام” كان من محبي الفيلم الأصلي لعام 1986.

“ويليام”، الذي كان طياراً لطائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد أن يمشي مع “كيت” على السجادة الحمراء يوم الخميس المقبل، سيتم تقديمه إلى “كروز” وأعضاء فريق التمثيل الآخرين” مثل “مايلز تيلر”، الذي يلعب دور ابن رفيق “كروز” الراحل “جوس”، من الفيلم الأصلي.

ستستضيف Paramount Pictures والمؤسسة الخيرية The Film and TV Charity العرض الأول، وسيكون العرض الملكي الثاني والسبعين للأفلام الملكية الذي قدمته المؤسسة الخيرية في تاريخها الممتد لما يقرب من 100 عام، حيث تدعم المؤسسة الخيرية مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس في صناعة السينما والتلفزيون في بريطانيا وقد تم استدعاؤها، خاصة في ظل جائحة COVID-19 عندما فقد العديد من الفنيين والحرفيين المهرة سبل عيشهم.

“كروز” ليس غريباً على العائلة المالكة البريطانية. لقد التقى سابقاً بالأمير الراحل “فيليب” في عام 2017 خلال مأدبة عشاء بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس Outward Bound Trust في قصر باكنغهام. واختلط مع الأميرة الراحلة “ديانا” بجانب زوجته السابقة والممثلة “نيكول كيدمان” عام 1992 في ليستر سكوير إمباير سينما خلال العرض الأول للفيلم الدرامي الرومانسي Far and Away. كما حضر “كروز” جنازة الأميرة “ديانا” في عام 1997 إلى جانب “كيدمان”.