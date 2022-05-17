آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد العملية الجراحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طَمأَنَت النّجمة المصرِية أنغام عن تفاصيل حالتها الصحية وآخر تطوراتها بعدما دخلت المستشفى مؤخراً وخضعت لعملية جراحية طارئة، كاشفة طبيعة مرضها، حيث أوضحت أنها لم تكن ترغب في كشف العملية التي خَضَعَت لها مُؤَخّراً، إذ تعتبرها المَرّة الأولى التي تنتهج فيها هذا النهج، مذكرة بأنّها أجرت عمليات إزالة حصوات على الكِلى وأجرت فحص مناظير ولم تخبر أحداً.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية” تحدثت أنغام عن حالتها الصحية في أول تعليق لها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة مؤخراً، وكشفت أنغام تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها، موجهة رسالة لطمأنة للجمهور على حالتها، حيث أوضحت أن سبب إجراء العملية هو مشكلة صحية تسبب لها ضيقاً بالتنفس.

وقالت أنغام إنّ الأمر بدأ معها منذ عام 2011 بعدما تَعَرّضت لإصابة ولكنّها لم تخضع لعملية جراحية، حيث حَصَلَت على علاج بالكورتيزون، ومن ثَمّ تفاقم الأمر بعد ذلك بسبب حركة خاطئة منها ليمتد الألم معها في الكتف ويدها في السنوات الماضية، وأضافت أنّها اكتشفت بعدها إصابتها بورم ليفي بإصبعها وهو ما جعله لا يَتَحَرّك.

وأبدت أنغام حزنها لأنّها كانت تُؤَجّل العملية الجراحية وتَتَحَاشى الخضوع لها، ولكنّها اكتشفت بعد ذلك أنّ هناك وتراً مقطوعاً في يدها، ثم وتر آخر على وشك التهتك، وهو ما هَدّد أعصابها أيضاً بجانب عدم قدرتها على تحريك إصبعها.

وتابعت أنغام خلال مُدَاخَلتِها الهاتفية مع عمرو أديب أنها كانت تحيي الحفلات وهي مُتَأَلِّمة وطوال الوقت تعيش في ألم، لدرجة أنّها لم تعد تستطيع النوم بسببه، وكانت ترفض الحصول على المسكنات بسبب تأثيرها على صوتها ووقوفها على المسرح.

وصرحت النجمة أنغام بأن العملية الجراحية استمرت لمدة ساعة، مشيرة إلى أنّ الطبيب أخبرها بوجود نزيف أيضاً في مكان إصابتها، وأضافت أنّها تحاملت كثيراً لأنّها تخشى من الخضوع لعمليات جراحية، وكان الألم يُسَبِّب لها ضيقاً في التنفس أيضاً، موضحة أنّها ستقضي عدة أيام في فترة نقاهة وعلاج طبيعي، وستستمر الضمادة على كتفها لمدة 6 أسابيع.

وأشارت أنغام إلى أنّها خضعت من قبل لـ3 عمليات في شهر ونصف الشهر بسبب الكلى ولم تكن تخبر الجمهور وقتها، ولكن هذه المرة كشفت عن العملية بسبب رغبتها في الحصول على مساندة الجمهور لأنّها تَشعر بأنها تحتاج لمساندة نفسية، فيما عبرت عن سعادتها باهتمام الجمهور بها والدعاء لها، وهو ما أَثّر بها بالإيجاب في حالتها النفسية، وقالت إنّها أحيت حفلها في الكويت قبل ليلة من الخضوع للعملية الجراحية.