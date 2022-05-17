صابر الرباعي يشوّق الجمهور لحفله في باريس.. “عرض استثنائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي، لإحياء حفل غنائي يوم غد الموافق 18 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن صابر الرباعي عن الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، إذ نشر البوستر الدعائي للحفل، وعلّق قائلًا: “لا أستطيع الانتظار لرؤية جمهوري الحبيب في باريس لمشاهدة عرض استثنائي في 18 يونيو، الأماكن محدودة جدا”.

وكان صابر الرباعي قد أحيا الحفل الثاني له في مهرجان الموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي نظمتها دار الأوبرا المصرية مؤخرًا.

وقدم صابر الرباعي آخر أغانيه التي لاقت رواجًا وحملت اسم “السهرة صباحي” بنظام الديو رفقة الفنان المغربي سعد لمجرد، والتي وزع موسيقاها ريدوان، وتم طرحها في شهر يوليو الماضي.