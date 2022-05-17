أحمد حلمي بتصريح صادم.. “فقدت شغفي بالسينما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أحمد حلمي ضيفاً على برنامج “et بالعربي”، حيث تحدث عن فيلمه الجديد “واحد تاني”، الذي عُرض في دور السينما خلال عيد الفطر المبارك، وحقق إيرادات عالية.

وقال حلمي إن ما يجذبه الى تقديم الأعمال الفنية هو أنها تلمسه ويشعر بها، مما حمّسه لتقديم فيلمه الجديد “واحد تاني”.

وأشار إلى أنه يحب التمرد على نفسه، لذا فشخصية “إكس” التي جسّدها في الفيلم هي الأقرب إليه وتشبهه أكثر من شخصية “مصطفى”.

وصرح أحمد حلمي بأنه شعر بأن شغفه قلّ كثيراً، حتى سعى لتقديم فيلم “واحد تاني”، موضحاً: “جالي وقت الشغف راح واليوم بيجري بعد شوية نزل عليا جردل مياه سقعة، والأفلام المهمة التي عرضت مؤخراً كانت بتفوقني وسألت نفسي ليه فقدت الشغف كده”.

وأكد أحمد حلمي أنه سعيد بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة لم يشهد لها مثيلاً من قبل، قائلاً: “الإيراد كبير ولم يسبق لي أن حققته في مشواري الفني ودايماً ربنا بيكرمني وبيكون الإيراد مختلف”.

ولفت أحمد حلمي إلى أن مقياس النجاح بالنسبة إليه هو نبض الشارع، مشيراً إلى أن العمل قد لا يحقق إيرادات ولكن يكون له صدى واسع في الشارع، ومن الممكن ألا يحقق إيرادات في السينما ويحصد نجاحاً بعد طرحه على الفضائيات.

ويُشار إلى أن فيلم “واحد تاني” حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه أول أيام عيد الفطر المبارك محققاً إيرادات بلغت 50 مليون جنيه خلال 15 يوم عرض، والفيلم يشارك فيه إلى جانب أحمد حلمي، كلٌ من: روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، هو تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.