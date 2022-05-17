إلهام شاهين تتحدث عن معاناتها من شخصية “أم جهاد” في “بطلوع الروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال تصريحات صحافية أن عمليات التجميل مطلوبة في الوقت الحالي وخاصة في مهنة التمثيل، لافتةً إلى أنها تقوم بعمل بوتوكس وفيلر وتأخذ فيتامينات وأشياء من هذا القبيل… لكنها لم تخضع لعملية تجميل، مؤكدةً في الوقت نفسه أنها فكرت في إجراء عملية تجميل لأنها تحتاج الى ذلك لكنها تحاول تأجيل هذه الخطوة.

وأضافت شاهين أنها تحب تقديم الأعمال التي لا تعتمد على الشكل، وإنما على الأداء فقط، حيث تجذبها هذه النوعية من الأعمال لأنها تكون أكثر صدقيةً.

وأكدت أن تجربة مسلسل “بطلوع الروح” الذي عُرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، من أهم التجارب التي خاضتها في مشوارها الفني.

وأضافت أن هذه التجربة كانت مهمة جداً بالنسبة إليها، لأن موضوع المسلسل مهم في المرحلة الحالية حيث يكشف الإرهاب ويفضح أفكار الإرهابيين وتصرفاتهم، بالإضافة إلى أن العمل مكتوب بشكل رائع إذ قالت: “تعاملت مع مسلسل “بطلوع الروح” بصفتي ضيف شرف، بحيث أظهر بدايةً من الحلقة الخامسة في العمل، لكنني فوجئت بالنجاح الكبير الذي حققه، كما أنه صُنّف الرقم واحد ضمن الأعمال الرمضانية”، مشيرة إلى أنه أكثر عمل تلقت من خلاله إشادات من زملائها الفنانات.

ولفتت إلهام شاهين إلى أن عرض العمل في 15 حلقة فقط كان من ضمن عوامل نجاحه، لأنه جعل الإيقاع سريعاً ومتلاصقاً من دون أن يشعر المشاهد بالملل، معبرةً عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

وأكدت إلهام شاهين أنها سعُدت بالتعاون مع فريق العمل بأكمله، لأنهم قدّموا أفضل ما لديهم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مشيدةً بكل عناصر الإنتاج من تصوير وإضاءة وديكور وملابس وموسيقى ومكياج للممثلين قائلةً: “سعيدة لأنني شاركت في منظومة تعمل بشكل احترافي”.

ولفتت إلى أنها استطاعت أن تخرج من شخصية “أم جهاد” التي جسدتها في المسلسل بسهولة، وإن كانت قد وجدت صعوبة كبيرة في التأقلم مع الشخصية، موضحةً: “كنت أشعر بالضيق بعد التصوير لأن الشخصية ضد أفكاري وكنت أخرج من التصوير “متعكننة” وأحلم بكوابيس”.