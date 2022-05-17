شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي.. شاهدوا ردّ فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت الفنانة شمس الكويتية في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحدث بعفوية كعادتها مع الإعلامي علي العيسى.

وأثارت النجمة الخليجية ضجة كبيرة بين متابعيها بعد حديثها مع الشاب، إذ ظهرت في المقطع وهي تقول: “تعالى تزوجني إنت”، ليردّ عليها: “والله أنا موافق”، فتمازحة بطريقة مميّزة: “إحنا على الهواء… ارفض”.

وتعرضت النجمة الكويتية للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب جرأتها، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وانتشر بكثافة على السوشيال ميديا وانقسمت التعليقات بين من أثنى على عفوية شمس وتصرفاتها الطبيعية الخالية من التصنّع، ومَن انتقد جرأتها المبالَغ فيها والتي تجعلها تنسى أنها شخصية عامة ومؤثرة.

وجاء هذا المقطع العفوي كردّ من شمس على الأنباء التي تم تداولها أخيراً عن زواجها من الإعلامي علي العيسى

وفي السياق ذاته، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، أنباء تفيد بزواج الفنانة شمس الكويتية من الإعلامي علي العيسى، وهذا ما تمكنت من نفيه بطريقة ذكية وببث مباشر تفاعل معه الآلاف من محبيها.