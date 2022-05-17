ناقد فني يدافع عن أحمد حلمي بعد اتّهامه بالسرقة في “الحركة دي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدّمه الإعلامي سيد علي عبر قناة “الحدث اليوم”، دافع الناقد الموسيقي محمد شميس عن الفنان أحمد حلمي، بعد اتهام البعض له بسرقة ألحان أغنية “الحركة دي”.

وقال شميس: “الموضوع له علاقة بتشابه قوافي الكلمات، لكن لا يوجد تشابه في اللحن أو التوزيع. الأزمة لها علاقة بالصحافة وضرورة تحدّث الصحافي في الشيفت، الأمر الذي يدفعه لأخذ كلام شخص هدفه جمع المشاهدات على “تيك توك”.

وكان أحد مستخدمي “تيك توك” قد نشر فيديو أشار فيه إلى تشابه أغنية “الحركة دي” مع أغنيتين من نوعية الراب، ليضيف أحد المعلّقين أن التشابه هو مع أغنيتي مطربَي الراب “كردي” و”إيزلا”.