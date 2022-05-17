كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:50 مساءً - أعلن الفنان ” حسين أبو حجاج ” خلال حلوله ضيفا ببرنامج (مصر جديدة) المذاع عبر قناة ETC مع الإعلامية ” إنجي أنور ” عن اعتزاله التمثيل وذلك لظروف صحية .
وأشار حسين أبو حجاج إلى أنه رفض عدد من الأعمال في الموسم الرمضاني 2022 التي عرضت عليه وأنه يفضل فقط العمل مع الفنان ” أحمد مكي ” ومشاركته في مسلسل الكبير في جميع أجزائه .
فقال : ” اللي هما بيعملوه معايا أنا مش متأكد إن حد غيرهم يعمله معايا .. وأنا اختصرت الموضوع وقولت عندي ظروف ومقدرش اشتغل والكبير ده استثناء ” .
وأكد أبو حجاج على توقفه عن العمل في المجال الفني وأنه وإن عاد إليه سيكون إذا طلبه الفنان أحمد مكي للعمل معه خاصة وإذا تقرر إنتاج الكبير أوي الجزء السابع .
وتابع متحدثا عن تجربته بمسلسل الكبير : ” لينا 6 سنين مع بعض بنشتغل بقت أسرة ومفيش استغناء عن التاني .. الأستاذ مكي نفسه برغم نجوميته مش عامل نفسه نجم على الناس الموجودة معاه ” .
وعلق على سبب رفضه المشاركة في أعمال فنية مع نجوم آخرين واعتزاله قائلا : ” كل واحد بياخد نصيبه وانا نصيبي جه لحد كده وأنا كده تمام وظروفي الحمد لله تمام ولو ربنا مقدرلي حاجة أكتر من كده كنت هعملها ” .
وعن سبب عودته لعمله السابق قبل دخوله الفن بورشة ” كاوتش سيارات ” قال : ” الورشة بالنسبالي ناس بتاكل عيش اقفلها ليه .. ولو انت فنان النهاردة ومعندكش مشروع يسندك ولا ليه لزوم الفن ” .
وأضاف حسين أبو حجاج : ” دي حاجة كنت مبسوط بيها قبل التمثيل وكانت معيشاني ومعيشة ولادي كويس وولادي كلهم اتعلموا في مدارس خاصة .. ربنا كارمني في حاجة تانية فسايبها للناس اللي بتاكل عيش معايا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري يعلن اعتزاله التمثيل وعودته لعمله السابق ب ” ورشة سيارات “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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