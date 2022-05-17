مصطفى جاد يطرح جديده.. “كلام كبار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنّان المصريّ مُصطفى جاد أغنيته المُصوّرة الجديدة والتي تحمل عنوان “كلام كبار” بالتعاون مع شركة Universal Music MENA .

الأغنية تحمل طابع المقسوم الموسيقيّ المصريّ بخلطة حديثة تحمل مزيجاً من موسيقى الـEDM والهيب هوب. كتب كلماتها أحمد سرور ومُصطفى جاد الذي لحّنها أيضاً، أمّا التوزيع والميكس فلـ MAZ، وقد قام بعمليّة الماسترينغ Nick Burchal (Studio Audio Animals UK).

عبّر مُصطفى جاد عن سعادته الكبيرة بإطلاق “كلام كبار” التي يعتبرها مُختلفة من حيث الكلام والموضوع عن كلّ الأغنيات التي سبق وقدّمها. وقال:” أردت من خلال هذه الأغنية أن أثبت أنّ ميزة العمل الجميل تكمن ببساطته، وأن أدعو الناس للفرح لأنّه حالة شعوريّة نحن نزرعها في نفوسنا وفي نفوس الآخرين”.

أغنية “كلام كُبار” مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة، وهي صُوّرت على طريقة الفيديو كليب بين عدّة مُحافظات في مصر تحت إدارة المُخرج عُمر ذكي، في أوّل تعاون مع مُصطفى جاد، ضمن فكرة بسيطة وعفويّة تعكس أجواء الفرح والرقص. وسيكون العمل المُصوّر مُتوفّراً على قناة مُصطفى جاد الخاصّة على موقع YouTube.