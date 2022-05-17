قصي خولي يكمل رحلة المواجهة والتحديات في “الوسم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يكمل قصي خولي رحلة المواجهة والتحديات، وتستمر صراعاته على عدة جبهات ضمن زمنين مختلفين، من خلال أحداث الدراما الاجتماعية التشويقية العربية “الوسم” الذي يعود في موسم ثان على “شاهد VIP”، وهو من أعمال شاهد الأصلية.

تنطلق المرحلة الأولى، في الفترة التي تسبق عودة نورس (قصي خولي) ورغيد (اسماعيل تمر) إلى سوريا، وأثناء تواجد الشخصيات في اليونان، بينما تتركز المرحلة الثانية إثر خروج نورس ورغيد من السجن، وما يلي ذلك من تطورات تلاحقهما وتعرقل مشاريعهما.

يضم العمل إلى قصي خولي كوكبة من الممثلين من سوريا ومصر ولبنان ومنهم اسماعيل تمر، جوان خضر، كفاح الخوص، جابر جوخدار، ميرفا القاضي، ميسون أبو أسعد، جلال شموط، رشا بلال، آدم سيرجي، محمد مهران، محسن صبري، محمد دسوقي، فاطمة محمد، مهند قطيش، لبنى ونس وآخرين.

فكرة وإشراف قصي خولي، كتابة وسيناريو وحوار بسيم الريس، معالجة درامية براءة زريق، منال غانم، سنان معوض وفادي رفاعي، وإخراج سيف الدين السبيعي، وهو من أعمال شاهد الأصلية بالتعاون مع شركة “إيبلا الدولية”.

من أعمال شاهد الأصلية، يُعرض مسلسل “الوسم” من بطولة قصي خولي في موسم ثان، على “شاهد VIP”.