شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد بسفارة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم أحمد السقا، اليوم الثلاثاء العزاء فى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، داخل السفارة الاماراتيه بالقاهرة وتلقت العزاء السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة.

وأعرب الفنان أحمد السقا عن خالص تعازيه لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق، وقال السقا في تصريح مقتضب لـ الخليج 365، أن الفقيد رحمة الله عليه كان من أنبل الرؤساء العرب، حرص على بناء دولة الإمارات الشقيقة، ويعتبر الإمارات بلده الثانى.

وكانت أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من يوم الجمعة الماضى، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

يشار إلى أن النجم أحمد السقا يعرض له حالياً في السينمات فيلم "العنكبوت" محققاً أكثر من 27 مليون جنيه، ويشارك فى بطولة العمل منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



احمد السقا يوقع فى دفتر العزاء