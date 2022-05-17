شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أفلام السعودية يقدم 5 ورش متخصصة ومعمل السيناريو لدعم المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان "أفلام السعودية" الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، حزمة من الورش التدريبة المتخصصة في مجال السينما يقدمها مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة، وذلك ضمن جهود إدارة المهرجان في دعم وصقل المواهب السينمائية في كافة المجالات.

وتشمل الورش التي تعقد على هامش الدورة الثامنة للمهرجان، والذي ينطلق في الثاني من يونيو المقبل، مسارات الإخراج والتمثيل والإنتاج والتوزيع والموسيقى التصويرية، بالإضافة إلى معمل تطوير السيناريو الذي صمم بغرض تطوير ومناقشة عدد من المشاريع السينمائية السعودية، وتهيئتها عمليا لسوق الإنتاج، وسيشرف عليه المدربان: ديمة عازر وعلي كريم، بواقع ثلاثين ساعة تدريبية.

فيما يقدم السينمائي حسام علوان ورشة بعنوان (تطوير وإنتاج وتوزيع الفيلم السينمائي)، تمتد على مدى ستة أيام بمعدل ثلاث ساعات يوميا. وعلوان حاصل على درجة الماجستير في السينما من جامعة سان فرانسيسكو، ودرس الإنتاج في برنامج المنتجين الرواد الأوروبيين، كما عمل في تدريس السينما لمدة ستة أعوام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقام بإنتاج عدة أفلام مستقلة، مصرية وعربية، وتعد جميعها إنتاجا مشتركا، وعرضت في العديد من المهرجانات العالمية والعربية.

وعن الموسيقى في بناء الفيلم، تقدم المدربة غيا الرشيدات ورشة لمدة ستة أيام، وبمعدل ثلاث ساعات يوميا، وستتناول فيها عصارة خبرتها الموسيقية، بصفتها عازفة بيانو ومؤلفة للموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمواد التلفزيونية، وهي حاصلة على ثلاث درجات في أداء البيانو، وحازت على الجائزة الفضية في جوائز الموسيقى العالمية للإنجاز، وقامت بتأليف أول فيلم لها في هوليوود بعنوان pen of mirrors وحصدت بسببه على إشادة العديد من النقاد. والرشيدات تم قبولها في مختبر الملحنين المرموق Sundance كأحد الملحنين الثمانية المؤهلين من بين 800 متقدم.

فيما تأتي ورشة اللبنانية رنا عيد، والتي ستستمر لمدة ستة أيام وبمعدل ثلاث ساعات يوميا، عن تصميم الصوت الموسيقي وعبيد في عام 2020م أصبحت عضوا في قسم الصوت في أكاديمية الفنون وعلوم الصوت المتحركة (الأوسكار).

وفي عام 2019م عملت على فيلمين تم ترشيحهما لجوائز الاوسكار، وهما: "الكهف" لفراس فياض" و "أرض العسل" لتمارا كوتيڤيسكا وليويومير ستيڤانوڤ. وقبلهما بعامين أخرجت فيلمها الوثائقي الطويل الأول "Panoptic" والذي عُرض لأول مرة في مهرجان لوكارنو السينمائي، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم.

ويقدم المدرب حبيب عطية ورشة PRODUCTION workshop باللغة الإنجليزية لمدة ثلاثة أيام بمعدل أربع ساعات يوميا، وعطية منتج سينمائي وتلفزيوني وهو أيضا عضو في شبكة المنتجين لمهرجان كان وEURODOC، والمنسق السابق لشبكة المنتجين لمهرجان قرطاج السينمائي الدولي.

كما أنتج العديد من الأفلام الناجحة في السينما التونسية والعربية، ويتم توزيع مشاريعه كمنتج رئيسي في جميع أنحاء العالم، وسبق له أن ترشح لجوائز الأوسكار عن فلميه: "الرجل الذي باع ظهره"، والفيلم القصير "إخوان". يذكر أنه حصل على وسام الفنون والآداب من الجمهورية الفرنسية برتبة فارس.

وباللغة الإنجليزية أيضا يقدم الكاتب الأمريكي ومخرج ومنتج الأفلام المستقلة جيمس سافوكا ورشة Acting & Directing for Cinema، والتي ستكون لمدة خمسة أيام بمعدل ثلاث ساعات يوميا وسافكوكا هو مؤسس مجموعة المسرح BigHead Productions، وعرض فيلمه القصير الأول في قناة Sundance، كما قام بعمل فيلمه الطويل الأول عام 2000 وتم عرضه في مهرجان SXSW.