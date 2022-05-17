شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. افتتاح عرض "حبيبتى من تكون" لخيرى بشارة بموسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح عرض "حبيبتي من تكون" للمخرج خيرى بشارة، بموسم جدة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو بعدما كان مقرر إفتتاحه أمس الأول الأحد 15 مايو، وذلك بسبب حالة الحداد التى فرضتها البلاد بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وسيتم عرضها لمدة عشرة أيام، وتدور فكرة المسرحية حول حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومشواره الفني وكذلك حياته العاطفية.

المسرحية تأليف الكاتبة عزة شلبى وأحمد نبيل، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الشباب من خريجي مركز الابداع الفني والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمخرج المنفذ للعرض الفنان أحمد محارب "دوجلاس".

والمسرحية بطولة كلا من محمود الغندور ومروة عيد والحان المهدى وأميرة عبد الرحمن ، وريهام محي ، وهالة مرزوق ، ومحمد خالد ، ومحمد دسوقي ، ونجلاء فوزى ، وعبد الرحمن القليوبي ، حسن عبد الله ، ومحمود وهبة ، واحمد وهبة ، وعبد المنعم محمد ، وأمير الصم ، وهدير مصطفي ، واحسان الترك ، وعادل الحسيني ، وكريم عبد الجواد ، وأمنية العربي ، ومحمود راتب ، واسراء الصابوني ودينا عماد وعبد الفتاح محمد .