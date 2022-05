شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان "كان" الـ 75 قبل انطلاق الفعاليات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

خضع أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، لجلسة تصوير قبل انطلاق فعاليات المهرجان، وجمعت الصور لادج لي وخواكيم تراييرونومي رابيس وفينسنت ليندون وأصغر فرهادي وجيف نيكولز و ريبيكا هول وديبيكا بادوكون وجاسمين ترينكا.

تنطلق، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان كان السينمائى، وذلك باستقبال نجوم العالم على السجادة الحمراء للمهرجان، إضافة إلى عرض فيلم الافتتاح وهو عرض كوميدى بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومى، حيث يدور الفيلم حول طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلم عن الزومبى بميزانية منخفضة، لكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية، وهو الفيلم الذى يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، ومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس، وهو إعادة من نسخة الفيلم اليابانى "One cut of the dead".

وكشف مهرجان كان السينمائى، عن عرض فيلم "إلفيس" فى عرضه العالمى الأول، ومن المقرر أن يحضر العرض المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأسترالى باز لورمان إلى جانب أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج أبطال الفيلم.

ويستكشف الفيلم حياة وموسيقى إلفيس بريسلى ويجسده أوستن بتلر، ويُرى من منظور علاقته المعقدة مع مديره الغامض، الكولونيل توم باركر ويجسده توم هانكس.

الفيلم يتناول قصة بريسلي وباركر على مدى 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.

صنع المخرج باز لورمان التاريخ في مهرجان كان كونه المخرج الوحيد الذي عرض فيلمين روائيين في ليلة الافتتاح وهما مولان روج و The Great Gatsby.

ويلعب أوستن بتلر شخصية المغنى والفنان الشهير إلفيس بريسلى، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذى اكتشف أشهر مغنى عالمى، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note وTrial of the Chicago 7.



لادج لي



خواكيم ترايير



جاسمين ترينكا



نومي رابيس



فينسنت ليندون



أصغر فرهادي



جيف نيكولز



ريبيكا هول



ديبيكا بادوكون