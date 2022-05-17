شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: فخر الفن المصرى والعربى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص عدد من الفنانين على تهنئة الزعيم عادل إمام والاحتفال معه ومع محبيه ومعجبيه في مصر والوطن العربى، حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 82 ، إذ ولد الـيوم الثلاثاء الموافق 17 مايو عام 1940، ويعد الزعيم رمزا من رموز التمثيل في مصر والوطن العربى.

وحرص نجم مسرح مصر حمدى الميرغنى على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عن طريق ”الخليج 365” ، حيث خص حمدى المرغنى موقع الخليج 365 بمقطع فيديو مهنئا فيه الزعيم بعيد ميلاده قائلاً:

كل سنة وانت طيب يا زعيم، كل سنة وأنت حببنا.. كل سنة وأنت فخر الفن المصرى والعربى.. واحشنى جدا والله، بتمنى لك كل خير وربنا يديك الصحة.. وتفضل منور الفن المصرى دايما.. واحشنى الشغل معاك يا زعيم .. ربنا يخليك لينا.

يشار إلى أن حمدى المرغنى التقى الزعيم في مسلسل "فلانتينو" عام 2020 وشارك في بطولة المسلسل كلا من دلال عبد العزيز، سليمان عيد، هدى المفتى، طارق الابيارى، محمد الكيلانى، وعدد كبير من الشاب، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام.