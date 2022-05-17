شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة الفائزة بجائزة يوروفيجن تتبرع بعائداتها لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت فرقة "كالوش أوركسترا" الفائزة بجائزة يوروفيجن ، التبرع بعائدات الجائزة بعد بيعها في مزاد علني إلى صندوق خيري يساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وفقا لموقع ukrinform.

تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر إعلامى من قبل قائد الفرقة Oleh Psiuk ، والذى قال:" نخطط لطرح تمثالنا الصغير لمزاد والتبرع بكل الأموال إلى صندوق خيري يساعد القوات المسلحة وأوكرانيا، ما زلنا نختار واحدًا، يتبرع العديد من الأشخاص بالفعل من الخارج، وربما يرغب الكثيرون للتبرع، وهذا في رأينا سيكون الشيء الذي يحفزهم، نعتقد أنه سيكون مفيدًا لأوكرانيا ".



الفرقة الأوكرانية الفائزة بمسابقة يوروفيجن

وكانت قد فازت فرقة "كالوش أوركسترا " الأوكرانية بالدورة 66 لمهرجان الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التى أقيمت فى مدينة تورين بإيطاليا، برصيد 631 نقطة، وتأكد فوز أوكرانيا بالمسابقة للمرة الثالثة فى التاريخ، وأشاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بمشاركة بلاده فى مسابقة الأغنية الأوروبية.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن الترشح الأوكرانى اكتسب وزنا بعد بداية الحرب الروسية وقاد الرهانات خلال الأيام التى سبقت العرض النهائى.

بين قرار الجمهور وهيئة المحلفين الوطنية فى البلدان، حصل الترشيح الأوكرانى على 631 نقطة، وهو رقم لا يهزم لترشيحات المملكة المتحدة (466 نقطة) والسويد (438) وإسبانيا (459)، التى تصدرت الترتيب.

هذه هى المرة الثالثة التى تحصل فيها الدولة على أعلى تقدير فى "Eurovision". فى السابق، فازوا فى عامى 2004 و2016 على التوالى.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الفوز لم يخلو من الجدل، حيث بعد الانتهاء من العرض، طلبت الفرقة الأوكرانية، والميكروفون فى متناول اليد، المساعدة لبلدهم، لمدينة ماريوبول الساحلية، ولمصنع آزوفستال للصلب، آخر معقل لمقاومة القوات الأوكرانية فى المدينة.

وبحسب لوائح المسابقة، يمنع بعث أى رسائل سياسية فى المهرجان، وعلى الرغم من كل شيء، كانت أوكرانيا تتصدر الرهانات بالفعل. مما لا شك فيه أن ترشيحه مرتبط بالحرب التى تخوضها روسيا على أراضيها، فمنذ دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا فى 24 فبراير، واجهت روسيا عقوبات دولية، بما فى ذلك منعها من المنافسة فى المسابقات الرياضية حول العالم.