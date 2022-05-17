شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تهنئ أصالة بعيد ميلادها: بتمنى لك النجاح والتألق وراحة البال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، الفنانة أصالة نصرى، بعيد ميلادها، والذى احتفلت به قبل يومين، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر:"صولا حبيبتي كل سنة وانتِ طيبة..بتمنى لك في كل سنة نجاح أكبر، تألق أكثر وأهم منهم راحة البال.. وحشتيني".



سميرة سعيد

واحتفلت النجمة أصالة، الأحد الماضى بعيد ميلادها، حيث أنها من موالد 15مايو وقدمت العديد من الأعمال المتنوعة والمختلفة على مدار مسيرتها الفنية التى بدأت بشكل مبكر.

وولدت أصالة في عائلة فنية حيث اكتشفها والدها مصطفى نصرى وقد بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات من خلال تقديم أغاني والدها وقامت بالغناء للأطفال في المناسبات الوطنية شاركت في غناء الأناشيد القومية، ثم قدمت أول ألبومها "لو تعرفوا" عام 1993 والذي غنت فيه لكبار الملحنين ثم قدمت الكثير من الألبومات.

ونشرت شام، صور تجمعها بوالدتها من حفل زفافها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" انتي الحياة الي بعيش من خلالها انت سبب كل شي بدنيتنا يا اعظم و احن واطيب و انقى ام و صديقة و بنت و اخت في الدنيا".

وتابعت:"قوتك الي قوتنا، حنانك و محبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة و خلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح كيف بتقدري تحولي كل محنة لمنحة و تخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة كيف بتقدري اتسامحي بعد و تتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير".

وأضافت في رسالتها:" هي محبة و طهارة غير إنسانية لانك نادرة و طاهرة و عظيمة يا امي، يا أصالة انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب و الاسرار الدعاء الي بدعي كل يوم ان اجعل عمرك اطول من عمري و شوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا بعشقك كلمة صغيرة كتير أنا كلي حب و كلي ملكك كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة ".