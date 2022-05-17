نقل فنان مصري شهير إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:47 مساءً - تعرض الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” لتدهور كبير في حالته الصحية نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري صباح اليوم الثلاثاء .

حيث قررت أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة نقله إلى المستشفى بعد شعوره بآلام التهاب رئوي حاد من أجل إنقاذه وسرعة إسعافه .

ووفقا لموقع القاهرة 24 فقد صرح نجل عبد الرحمن أبو زهرة بأن الحالة الصحية لوالده متدهورة للغاية مما أدى إلى دخوله غرفة العناية المركزة مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل .

يذكر أن الفنان المصري كان قد غادر المستشفى أول أمس وعاد إلى منزله بعد أن شهدت حالته الصحية تحسنا طفيفا .. ولكنه عاد من جديد وللمرة الثالثة بسبب عدم استقرار وضعه .