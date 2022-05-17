نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ” عادل إمام ” ال 82

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:47 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على تهنئة الفنان المصري ” عادل إمام ” بعيد ميلاده ال 82 الذي يوافق 17 مايو عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي .

فكتب الفنان ” كريم عبد العزيز ” عبر حسابه على فيس بوك : ” عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام أيقونه الفن المصري والعربي .. آطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية .. كل سنه وأنت طيب يا أستاذ ” .

فيما نشر الفنان ” أحمد التهامي ” مقطع فيديو من فيلم التجربة الدنماريكة الذي شارك في بطولته مع النجم عادل إمام وكتب في تعليقه عليه : ” كل سنة وانت طيب يا زعيم ” .

كما عايد رجل الأعمال المصري ” نجيب ساويرس ” الزعيم في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” كل سنة والزعيم طيب وبصحة وبخير .. بالنيابة عن كل المصريين اللى أضحكتهم وأسعدتهم بأعمالك ” .

وتابع ساويرس : “أشكرك وأتمنى لك كل السعادة والصحة .. سيظل عادل إمام أعظم ممثل عصره .. تفاعل مع بلده وهون عليها وكان سبب في فرحها .. شكرا صديقى العظيم ” .

وقال الإعلامي المصري ” شريف عامر ” عن عادل إمام في تغريدة له : ” عربي؟ بتتكلم عربي؟ بتفهم عربي .. يبقى تعرف عادل إمام .. يبقى عمرك لا يخلو من ضحكة وابتسامة على ملامحك بتوقيعه ” .

وأضاف : ” الأستاذ دسوقي خرج من مصر لكل ناطق بالعربية في مسرحية أنا وهو وهي، فكان بداية أكثر من نصف قرن من البهجة والمتعة لنا جميعا .. كل سنة واحنا طيبين بك يا أ. عادل ” .

وهنأت الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده في تصريحات صحفية لها فقالت : ” كل سنة وحضرتك طيب وبخير وتظل دائما في قلوبنا وعقولنا وذكرياتنا وفي تاريخنا ” .

وأكملت : ” أنت القيمة التي نمتلكها ونعتبرك هرم من أهراماتنا .. وأنا لي الشرف إني من الناس التي وقفت أمامك .. ربنا يبارك فيك، كل سنة وانت طيب ويارب ما نتحرم منك ابدا .. انت الزعيم ورمز الفن ” .