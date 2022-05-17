رغدة تهنئ الزعيم بعيد ميلاده: إمام الفن وبدر السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة السورية الكبيرة رغدة، الزعيم عادل إمام، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.

ونشرت رغدة، صورة عادل إمام عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "لا أحد يشبهك في فتح شهية القلوب لضحكة صافية، نفتقدها بشدة في أحلك أوقات ضيقنا يا إمام الفن وبدر السعادة، على قول الشاعر: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، كل سنة وأنت طيب".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رغدة مسلسل "الضاهر"، بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، فريال يوسف، إنجي شرف، مادلين طبر، أحمد منير، أميرة هاني، سميرة محسن، علاء زينهم، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم، ودارين حداد وغيرهم، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.