صورة ورسالة.. فيفي عبده تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة فيفي عبده، الزعيم عادل إمام، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.

ونشرت فيفي، صورة لها مع عادل إمام عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة والزعيم عادل إمام بخير، وربنا يديله الصحة ويطول في عمره ويفضل منور وممتعنا بأعماله الجميلة".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.