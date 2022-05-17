أكرم حسني يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: كل سنة وأنت بخير يا زعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الفنان أكرم حسني، الزعيم عادل إمام، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.

ونشر أكرم، صورة عادل إمام عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "كل سنة وأنت بخير وصحة يا زعيم".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

جدير بالذكر أن أكرم حسني عُرض له في رمضان 2022 مسلسل "مكتوب عليا" مع النجوم أيتن عامر وهنادي مهنا وعمرو عبد الجليل وإسماعيل فرغلي وغيرهم.