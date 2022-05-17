هبة أحمد حلاوة تكشف لـ"الخليج 365" كواليس أشهر مشاهد والدها ومحمد هنيدي في "طرائيعو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير-محمود بكار:

"إبراهيم معوض" اسم نال شهرته، عقب حديث الفنان الراحل أحمد حلاوة عنه، في مشهد شهير، قدمه بمشاركة الفنان محمد هنيدي، فى مسرحية "طرائيعو"، التي عرضت منذ 20 عاما.

ومع احتفالنا اليوم بعيد ميلاد الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي ولد في 17 مايو عام 1949، كشفت ابنته هوية "إبراهيم معوض".

الشاعرة هبة أحمد حلاوة، في حوار مع "الخليج 365"، ينشر تباعا، قالت: "هذا المشهد الشهير الذي جمع بين والدي، والفنان محمد هنيدي، لم يكن موجودا من البداية في المسرحية، بل كان بالكامل من تأليف بابا".

وتابعت: "شخصية إبراهيم معوض، ملامحها وطريقة حديثها ومواقفها، استوحاها والدي من شخصية حقيقية موجودة في قريتنا، وتابعه والدي، واختزن في ذاكرته ملامحها، وعند بداية الإعداد للمسرحية، فوجىء الوالد، أن المخرج سمير العصفوري، حذف الكثير من مشاهده".

"هبة" أضافت: "تحدث والدي مع المخرج، وقال له قمت بإعداد مشهد، إذا قدمته ستظل الناس تذكر المسرحية كلها، بهذا المشهد، وقد كان، ومنذ عرضها وحتى اليوم، أصبح هو المشهد الأشهر في العرض".