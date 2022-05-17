هبة أحمد حلاوة تكشف لـ"الخليج 365" كواليس أشهر مشاهد والدها ومحمد هنيدي في "طرائيعو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
تصوير-محمود بكار:
"إبراهيم معوض" اسم نال شهرته، عقب حديث الفنان الراحل أحمد حلاوة عنه، في مشهد شهير، قدمه بمشاركة الفنان محمد هنيدي، فى مسرحية "طرائيعو"، التي عرضت منذ 20 عاما.
ومع احتفالنا اليوم بعيد ميلاد الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي ولد في 17 مايو عام 1949، كشفت ابنته هوية "إبراهيم معوض".
الشاعرة هبة أحمد حلاوة، في حوار مع "الخليج 365"، ينشر تباعا، قالت: "هذا المشهد الشهير الذي جمع بين والدي، والفنان محمد هنيدي، لم يكن موجودا من البداية في المسرحية، بل كان بالكامل من تأليف بابا".
وتابعت: "شخصية إبراهيم معوض، ملامحها وطريقة حديثها ومواقفها، استوحاها والدي من شخصية حقيقية موجودة في قريتنا، وتابعه والدي، واختزن في ذاكرته ملامحها، وعند بداية الإعداد للمسرحية، فوجىء الوالد، أن المخرج سمير العصفوري، حذف الكثير من مشاهده".
"هبة" أضافت: "تحدث والدي مع المخرج، وقال له قمت بإعداد مشهد، إذا قدمته ستظل الناس تذكر المسرحية كلها، بهذا المشهد، وقد كان، ومنذ عرضها وحتى اليوم، أصبح هو المشهد الأشهر في العرض".
مسرحية "طرائيعو" بدأ عرضها عام 2002، وهي من تأليف نبيل امين، إخراج سمير العصفوري، بطولة محمد هنيدي، وحنان ترك، ومدحت صالح، والراحل أحمد حلاوة، ولطفي لبيب، والراحل محمود الجندي، وغادة عبدالرازق، وعلاء مرسي، ومها أحمد، والراحل محمد شرف، وفاطمة كشري.
الفنان أحمد حلاوة، رحل عن عالمنا في مارس الماضي، عن عمر يناهز 73 عاما، بعد معاناته من أزمة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا.
تدرج أحمد حلاوة في عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح في الثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكلية التربية النوعية، وعمل مخرجاً بالمسرح القومي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة، وساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج، وقام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.
وشارك أحمد حلاوة في العديد من الأعمال الفنية منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.