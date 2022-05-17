عادل إمام يجيب.. هل كان عبد الحليم حافظ مطرب السلطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.

وفي لقاء قديم له مع الفنانة صفاء أبو السعود عبر قناة ART؛ عبر عادل إمام عن حبه الشديد للعندليب عبد الحليم حافظ، واصفا إياه بحالة فنية شديدة الخصوصية، مؤكدا أنه كان قائدا لثورة فنية.

أضاف: "عبد الحليم حافظ هو من قادنا للغناء، حبانا على أغاني عبد الحليم حافظ، لما كنت بسمع اللي بيغنوا قبله كنت بحس أن أبهاتنا بيغنولنا، هم ناس عظام كلهم، لكن عبد الحليم حافظ كان بيغنيلي أنا شخصيا، وحسسنا بتغيير كامل في الغناء، وابتديت أحس بالحب من أغانيه، هو اللي علّمنا الحب، وكمان غنى وطني بطريقة غير تقليدية".

وردا على أقاويل البعض بإن "عبد الحليم حافظ هو مطرب السلطة"؛ قال عادل إمام: "مفيش حاجة اسمها مطرب سلطة، المطرب مطرب، مفيش مطرب في مجلس الشعب مثلا، كان يفشل لو كان مطرب السلطة، أنا مش من أنصار كلمة سلطة ومش سلطة".

تابع: "يعني إيه مطرب سلطة؟ هل جمال عبد الناصر هو اللي لحنّله الأغاني؟ هل جمال عبد الناصر هو اللي قاله غني الأغنية دي؟ معتقدش، الأغاني الوطنية اللي قدّمها كان إحساس طبيعي في الفترة دي وكان عشق لمصر وللقومية العربية عموما، عبد الحليم حافظ كان دائما يغني بصدق".

اختتم: "قربتله في آخر 5 سنين من عمره، كان يصعب على أي حد، كان في حالة مرضية تعيسة، كنت حاسس دايما أنه هيموت".

عبد الحليم حافظ من مواليد 21 يونيو 1929، وقدّم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، ولفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًان حتى رحل عن عالمنا يوم 30 مارس 1977.

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.