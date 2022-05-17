20 صورة للنجم عادل إمام في طفولته ومع والده وأولاده وأحفاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.

عادل إمام هو أحد أهم عمالقة السينما المصرية طوال تاريخها، اسمه بالكامل عادل محمد إمام محمد، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، انتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية وعاش طفولته وصباه هناك، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة.

كان التمثيل هواية عادل إمام المفضلة في مرحلة الدراسهة، شارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة، وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي، ومن بينها حلقة "شيخ الحارة" مع الفنان محمد شوقي في برنامج "أيام زمان"، وقدّم بعد ذلك مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1963، وقدّم دور "دسوقي أفندي" مع أستاذه النجم فؤاد المهندس، حيث كان العمل انطلاقته نحو النجومية.

على خشبة المسرح عقب ذلك، قدّم العديد من العروض الناجحة، وبينها: "مدرسة المشاغبين" التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975، "شاهد ماشفش حاجة" 1976 واستمر عرضها سبع سنوات، "الواد سيد الشغال" 1985 واستمرت إلى عام 1993، "بودي جارد" عام 1999.

وعلى شاشة التليفزيون، حقق نجاحا كبيرا عندما قدّم مسلسلي "أحلام الفتى الطائر" 1978، و"دموع في عيون وقحة" 1980.

وعلى مستوى السينما، بداية شهرته كانت من خلال مشاركته الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" عام 1968، حيث قدّم أوراق اعتماده كنجم واعد في عالم الكوميديا، مرورا بالعديد من الأعمال التي صار بفضلها نجم الشباك الأول، ومنها: "البحث عن فضيحة، البحث عن المتاعب، رجب فوق صفيح ساخن، إحنا بتوع الأتوبيس، المشبوه، على باب الوزير، عنتر شايل سيفه، سلام يا صاحبي، الهلفوت، الحريف، حنفي الأبهة، أمير الظلام، مرجان أحمد مرجان" وغيرها من الأفلام، وصولا لفيلمه الأخير "زهايمر" عام 2010.

وبعد انقطاع لفترة طويلة عن الدراما التليفزيونية تصل إلى 32 عاما، عاد بثمانية أعمال تليفزيونية عُرضت في شهر رمضان في أعوام متتالية، بداية من عام 2012، وهي على الترتيب مسلسلات: "فرقة ناجي عطا الله، العراف، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، عوالم خفية، وفلانتينو".

عادل إمام على المستوى الشخصي، متزوج من السيدة هالة الشلقاني، وله ثلاثة أولاد، المخرج رامي إمام، الممثل محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة عادل إمام.

وفي ألبوم الصور أعلاه، نرصد لكم عادل إمام في مراحل حياته المختلفة.