الجمهور يسخر من شيرين عبد الوهاب بسبب نعيها للشيخ ” خليفة بن زايد ” .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:50 مساءً - نعت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ ” خليفة بن زايد ” والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي الموافق 13 مايو .

فكتبت شيرين في تغريدتها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الحبيب والوطن العربي فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات ” .

وتابعت متوجهة للفقيد بالدعاء : ” الله يرحمه ويدخله الجنة ويلهم شعبنا في الإمارات الصبر والسلوان ” .

إلا أن تغريدة الفنانة شيرين عبد الوهاب أثارت سخرية بعض المتابعين تجاهها بسبب نعيها للشيخ خليفة بن زايد بعد مرور 4 أيام على وفاته وتأخرها في ذلك .. فجاءت بعض التعليقات مثل : ” انتي لسه فاكرة ” و ” حبيبتي متأخرة ” و ” صح النوم ” .