كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:50 مساءً - نعت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ ” خليفة بن زايد ” والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي الموافق 13 مايو .
فكتبت شيرين في تغريدتها : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الحبيب والوطن العربي فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات ” .
وتابعت متوجهة للفقيد بالدعاء : ” الله يرحمه ويدخله الجنة ويلهم شعبنا في الإمارات الصبر والسلوان ” .
إلا أن تغريدة الفنانة شيرين عبد الوهاب أثارت سخرية بعض المتابعين تجاهها بسبب نعيها للشيخ خليفة بن زايد بعد مرور 4 أيام على وفاته وتأخرها في ذلك .. فجاءت بعض التعليقات مثل : ” انتي لسه فاكرة ” و ” حبيبتي متأخرة ” و ” صح النوم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يسخر من شيرين عبد الوهاب بسبب نعيها للشيخ ” خليفة بن زايد ” .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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