بعد 50 عامًا من طرحه .. عرض فيلم La Maman et la Putain فى "كان" السينمائي

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75، Cannes Film Festival، والذي يعرض من خلاله أهم الأعمال السينمائية حول العالم ، وتعرض هذا العام أعمال قيمة عرضت منذ عشرات السنين مثل فيلم La Maman et la Putain أو The Mother and the Whore والذي يعرض بعد 50 عامًا من بدء التصوير من خلال نسخة مرممة 4K وبحضور لجان بيير ليود وفرانسواز ليبرون وبوريس يوستاش.



و The Mother and the Whoreهو فيلم فرنسي تم إنتاجه في سنة 1973 وهو من إخراج جان أوستاك وبطولة برناديت لافون وجان بيري لو وفرانسوا ليبرون، يحكي هذا الفيلم قصة حب ثلاثية بين 3 أشخاص من باريس في صيف 1972 وهم ألكسندر وهو شاب مع عشيقته ماري ومع الممرضة البولندية فيرونيكا.

وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ 75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهوالفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس، وهو إعادة من نسخة الفيلم الياباني "One cut of the dead".

وكشف مهرجان كان السينمائي، عن عرض فيلم "إلفيس" في عرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن يحضر العرض المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأسترالي باز لورمان إلى جانب أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج أبطال الفيلم.

يستكشف الفيلم حياة وموسيقى إلفيس بريسلي ويجسده أوستن بتلر ، ويُرى من منظور علاقته المعقدة مع مديره الغامض، الكولونيل توم باركر ويجسده توم هانكس.

الفيلم يتناول قصة بريسلي وباركر على مدى 20 عامًا ، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.

صنع المخرج باز لورمان التاريخ في مهرجان كان كونه المخرج الوحيد الذي عرض فيلمين روائيين في ليلة الافتتاح وهما مولان روج و The Great Gatsby.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7.