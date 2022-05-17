شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أغنية وطنية جديدة للراحل بليغ حمدى وعلى الحجار مرشح لغنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الكاتب الصحفي والمسرحي أيمن الحكيم عن مفاجأة من خلال المهندس أسامة فهمي ابن أخت الموسيقار الكبير بليغ حمدي والذي أخبره بأنه عثر على أغنية جديدة من ألحان بليغ لم تظهر للنور ، وأنه يرشح علي الحجار لغنائها .

وأوضح أيمن الحكيم أن ابن أخت الراحل بليغ حمدي يري علي الحجار هو الأنسب والأقرب لروحها وبالفعل أرسل الحكيم اللحن بصوت بليغ على العود والأغنية طويلة حوالي ١٢ دقيقة وهي أغنية في حب مصر على طريقة بليغ وبكلماته ، وكشف الحكيم أن علي الحجار فرح جدا بالأغنية وتحمس جدا لغنائها .

بليغ حمدي هو مكتشف المطرب علي الحجار وقام بتلحين أكثر من أغنية له ومنها أول أغنية لعلي الحجار وهي أغنية (على قد ما حبينا)، ولحن بليغ بالإضافة لها أغاني (طب قولنا لما أنت ناوي ع السفر) و(طاب العنب) من ألبوم علي الحجار الأول بعنوان (على قد ما حبينا)، بالإضافة إلى أغنية (أحبابنا من عشمهم) من ألبوم اعذريني، وأغنية (ما بلاش) من ألبوم (ما تصدقيش) إلى جانب ألحان تتري المقدمة والختام وأغاني الجزء الأول لمسلسل (بوابة الحلواني).

تترواح نتاجات بليغ حمدي اللحنية ما بين الشعبية الرومانسية والوطنية الحماسية، لكننا يمكننا اعتبار الإسهام الأساسي الذي قدمه بليغ في الموسيقى هو إيصال الموسيقى والإيقاعات الشعبية المصرية بطريقة تتناسب مع أصوات المغنين الكبار أمثال أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وشادية، وغيرهم كما اشتهر بليغ بسهولة وبساطة الحانه الامر الذي يجعل اي متذوق للموسيقي قادر علي التفرقه بين موسيقاه واي موسيقي أخري يسمعها.

قام بليغ بتلحين جميع الألوان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو حتي ابتهالات دينية مثل مجموعة الحانه للشيخ (سيد النقشبندي) واشهرها (مولاي) بل وحتي اغاني الأطفال مثل أغنية (انا عندي بغبغان) وأغاني أخرى في مسلسل أوراق الورد للفنانة الكبيرة وردة.