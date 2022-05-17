شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى افتتاح مهرجان "تل بسطا" لأول مرة فى الشرقية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم مدحت صالح حفل افتتاح مهرجان "تل بسطا" للموسيقى والغناء، فى دورته الأولى، وذلك يوم الجمعة المقبل، بمحافظة الشرقية، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الشرقية.



المطرب مدحت صالح

ويواصل النجم حاليًا التجهيزات الخاصة بالحفل، إذ يجرى عدة بروفات بمشاركة فرقته الخاصة وقيادة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، الذى اتفق معه، على برنامج فني مميز لتقديمه لجمهوره خلال الحفل، ومن المقرر أن يقدم صالح مجموعة من أغانيه المميزة التي يحبها ويرددها الجمهور ومنها: "مافيا، بحلم على قدي، ولا تسوي دموع، يتقال، زي ما تحب، كوكب تاني، المليونيرات، النور مكانة في القلوب، الدنيا علمتني، إلى جانب أحدث أغنياته حنيت للبيت" التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

ومن المقرر أن يغنى ماشي في ضلها ووردي ويبان والدنيا دي فيها كام بلياتشو ووعدي وزي ما هي حبها والدنيا لو هتيجي وأنا ابن مصر كما غنى لمحرم فؤاد أغنية الحلوة داير شباكها.