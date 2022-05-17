كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:59 مساءً - كشف الفنان المصري ” توفيق عبد الحميد ” عن إجرائه مؤخرا لأشعة على العمود الفقري والتي أظهرت نتائجها ضرورة خضوعه لتدخل جراحي . فكتب توفيق عبد الحميد في منشور له عبر حسابه على فيس بوك كاشفا تفاصيل حالته الصحية : ” صباح الخير .. الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي ” . وتابع : ” بس في أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة .. أتابع مع المركز الطبي التابع للقوات المسلحة وهم ناس في منتهى الكفاءة والمهنية والضمير، وربنا كريم ” . وأضاف متحدثا عن مشروعه الفني القادم : ” وفي نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي ” . واختتم الفنان توفيق عبد الحميد منشوره مطالبا جمهوره بالدعاء له قائلا : ” دعواتكم والله، ربنا ييسر الحال وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال، بحبكم ” .

كانت هذه تفاصيل خبر توفيق عبد الحميد يطلب الدعاء من الجمهور : ” الأشعة الأخيرة تحتم ضرورة التدخل الجراحي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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