ممثلة شهيرة تعلن خضوعها لعملية جراحية : ” استئصال ورم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:59 مساءً - أعلنت الممثلة البحرينية ” وفاء مكي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم .
وتضمن المنشور صورة لوفاء مكي ظهرت بها بوجه شاحب وهي ترقد على سرير المستشفى .. وكتبت في تعليقها مطالبة الجمهور بالدعاء لها : ” دعواتكم استئصال ورم ” .
ولم تكشف الممثلة البحرينية عن تفاصيل وضعها الصحي أو طبيعة الورم .. وهو الأمر الذي أثار قلق وتساؤلات متابعيها متمنيين أن يكون حميدا وتشفى في أقرب وقت وتعود سريعا لحياتها الطبيعية وجمهورها .
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