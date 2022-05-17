شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير .. وهكذا جاءت ردة فعله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:59 مساءً - تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من البث المباشر التي قامت به الفنانة ” شمس الكويتية ” عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت شمس الكويتية في الفيديو وهي تتحدث مع الإعلامي ” علي العيسى ” وتعرض عليه الزواج قائلة : ” تعالا نتزوج ونسافر .. تصدق يالا عرض على الهواء، ارفض ” .. ليرد عليها العيسى : ” والله فكرة .. أنا موافق وانتي ” .

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين انقسموا إلى فريقين، الفريق الأول أثنى على عفوية شمس وتصرفاتها الطبيعية الخالية من التصنّع .. والفريق الثاني شن هجوما عليها وانتقد جرأتها المبالغ فيها على حد وصفهم .

وردت الفنانة شمس الكويتية بهذا البث وبهذه الطريقة على الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن زواجها من الإعلامي علي العيسى ونفيها بطريقة غير مباشرة .